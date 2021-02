Vincent Kriechmayr vince l’oro nel SuperG maschile ai Mondiali di Cortina 2021, imponendosi in una gara complicatissima su una pista difficile da gestire.

Lo sciatore austriaco trionfa con 7 centesimi di vantaggio sul tedesco Baumann, unico ad avvicinarsi al vincitore nell’arco dell’intera gara. Terzo posto invece per Alexis Pinturault, seguito dall’italiano Dominik Paris, escluso dal podio proprio nel finale. Terzo per gran parte del SuperG, Domme cede il terzo gradino proprio in extremis, quando Baumann piazza la zampata della vita spingendo via l’azzurro.

