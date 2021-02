I Mondiali di Cortina 2021 si aprono nel segno della Svizzera, Lara Gut-Behrami vince il SuperG femminile conquistando la prima medaglia d’oro della kermesse iridata.

Niente da fare per le avversarie, costrette a inchinarsi allo strapotere dell’elvetica, che centra così il primo titolo mondiale, aggiungendolo ai tre argenti e due bronzi ottenuti in carriera. Giornata esaltante per la Svizzera, che esulta per una splendida doppietta completata da Corinne Suter, seconda e staccata di 34 centesimi dalla connazionale. Terza infine Mikaela Shiffrin, che paga un gap di 34 centesimi dalla vetta.

Male le azzurre

Bisogna scorrere fino alla decima posizione per trovare la prima azzurra in classifica, Federica Brignone centra per un soffio la top-ten, chiudendo con più di un secondo di ritardo da Lara Gut-Behrami. Dietro la valdostana si piazza Marta Bassino, autrice di una gara simile a quella della connazionale. Più staccate infine Elena Curtoni (+1.79) e Francesca Marsaglia (+2.47), protagoniste di un superG tutt’altro che indimenticabile.