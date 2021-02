La Svizzera continua a dominare i Mondiali di Cortina 2021, Corinne Suter conquista l’oro nella discesa libera femminile, centrando così il primo successo iridato in carriera.

L’elvetica, seconda nel superG di due giorni fa, chiude in 1’34″27 la propria prova, precedendo di 20 centesimi la tedesca Kira Weidle, abile a precedere Lara Gut-Behrami. Dopo 32 anni, la Svizzera torna a prendersi l’oro mondiale nella prova più veloce, ringraziando Corinne Suter per questa impresa

Male le italiane

La prova di discesa libera femminile ai Mondiali di Cortina 2021 non sorride all’Italia, con una sola azzurra nella top-10. Si tratta di Elena Curtoni, piazzatasi ottavi a 83 centesimi da Corinne Suter. “Sono dispiaciuta – le parole dell’atleta italiana a Raisport – non ho fatto la gara che volevo. Ho spigolato un po’, ero qui per una medaglia“. Dodicesimo posto invece per Laura Pirovano (+1”17), quindicesima Nadia Delago (+1”42) e diciassettesima Francesca Marsaglia (+1”54). Lunedì la combinata alpina, dove ci saranno al via anche Bassino e Brignone.