La nevicata delle ultime ore ha costretto gli organizzatori della combinata femminile odierna che avrebbe dovuto aprire il programma dei Mondiali di Cortina 2021 alla cancellazione della competizione, che verrà recuperata nei prossimi giorni.

Per la squadra italiana sono iscritte Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Un brusco stop che obbliga gli organizzatori a rivedere il calendario della competizione, già di per sé abbastanza compresso.

Via domani con i super-G

La cancellazione della combinata femminile per troppa neve, fa sì che i Mondiali di Cortina 2021 si aprano domani con la disputa dei due super-G, anch’essi comunque in forse visto che le previsioni meteo sono tutt’altro che positive. Intanto, per quanto concerne il recupero della combinata in programma oggi, si potrebbe optare per lunedì prossimo, 15 febbraio, indicata come data di riserva per eventuali recuperi.