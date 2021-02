I Mondiali di Cortina domani – venerdì 12 febbraio – proseguono con gli allenamenti ufficiali di discesa. Non verrà assegnato nessun titolo iridato. Sono previsti tre prove, due per il settore femminile e uno per gli uomini.

Il programma

Alle 10.15 la partenza della prova femminile di discesa libera sull’Olympia delle Tofane, che verrà fermata in zona Festis per non ostacolare il training DH degli uomini che si svolgerà a partire dalle 10.30 sull’adiacente pista Vertigine. Alle 13.00 è prevista la seconda prova della discesa donne, sempre sull’Olympia delle Tofane. Sabato verrà assegnato il titolo femminile di discesa, domenica toccherà agli uomini.