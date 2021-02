Per le ultime due gare dei Mondiali di Cortina 2021 si cambia palcoscenico, si lascia l’area d’arrivo di Rumerlo per andare nella vicina zona del Drusciè, pista che ospiterà le due prove tra i rapid gates che chiuderanno i Campionati del mondo.

Il programma di sabato 20 febbraio prevede l’ultima prova femminile e sarà aperta da una delle grandi protagoniste di questa rassegna, l’austriaca Katharina Liensberger, oro pari merito con Marta Bassino nel parallelo e bronzo nel gigante di giovedì.

La start list

Dopo la Liensberger toccherà nell’ordine a Petra Vlhova, Laurence St-Germain, Mikaela Shiffrin e Chiara Mair, Michelle Gisin e Wendy Holdener che partirà con il 7. A completare il primo gruppo saranno Thea Louise Stjernesund, Mina Fuerst Holtmann, Lena Duerr, Erin Mielzynski, Kristin Lysdahl, Katharina Huber, Irene Curtoni ed Emelie Wikstroem. Due anni fa ad Åre s’impose l’americana Mikaela Shiffrin, in cerca della quarta medaglia a Cortina d’Ampezzo. Prima manche alle 10, seconda alle 13.30. Negli stessi orari partirà anche la gara Fis valida come qualificazione per lo slalom maschile che si correrà domenica. La prova si svolgerà sulla pista Lino Lacedelli di 5 Torri.