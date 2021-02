Marta Bassino vince la medaglia d’oro nel parallelo femminile dei Mondiali di Cortina 2021, un successo clamoroso quello dell’azzurra che batte nella finalissima l’austriaca Liensberger.

Le due sfidanti tagliano il traguardo con lo stesso tempo, ma in virtù del pettorale più alto, l’oro finisce al collo di Marta Bassino, che regala così la prima medaglia all’Italia in questi Mondiali di Cortina 2021. Un’altra vittoria iridata per la sciatrice italiana, che cinque anni fa vinse l’oro ai Mondiali juniores.

Il cammino

Una vittoria voluta e conquistata quella di Marta Bassino nel parallelo femminile ai Mondiali di Cortina 2021, che avrebbe potuto addirittura sfumare questa mattina. L’azzurra infatti si è salvata per un centesimo dall’eliminazione, riuscendo a superare poi ogni turno grazie alla possibilità di scendere sulla pista rossa nella seconda manche. Come se non bastasse, Marta Bassino ha poi chiuso a pari tempo sia la semifinale che la finale contro la Liensberger, conquistando una medaglia d’oro che il destino aveva già deciso di assegnarle.