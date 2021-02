I Mondiali di Cortina 2021 regalano un’altra medaglia all’Italia, Luca De Aliprandini fa la storia e conquista uno splendido argento al termine della seconda manche del gigante maschile.

Un risultato pazzesco per l’azzurro, che conquista il primo podio in carriera all’età di 31, proprio nella manifestazione più importante. Mai prima d’ora infatti lo sciatore italiano aveva chiuso tra i primi tre in Coppa del Mondo, riuscendoci nel posto giusto al momento giusto, con una prestazione davvero eroica. Un risultato esaltante anche per l’Italia, che torna sul podio mondiale di un gigante dal 2013, quando fu Manfred Moelgg a ottenerlo.

Oro francese

Tutti aspettavano Alexis Pinturault, invece la medaglia d’oro finisce al collo del connazionale Faivre, al secondo titolo iridato ai Mondiali di Cortina 2021 dopo quello ottenuto in parallelo. Solo 63 i centesimi di differenza con Luca De Aliprandini, abile a tenere alle sue spalle l’austriaco Schwarz, terzo a 87 centesimi dal vincitore. Eliminato infine Pinturault, in testa dopo la prima manche, scivolato dopo poche porte.