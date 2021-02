Sorpresa al Mondiale per Club, il Tigres compie l’impresa e si qualifica per la finale, spingendosi fin dove una squadra messicana non si era mai spinta.

Prima la vittoria in Concacaf Champions League, adesso la possibilità di giocarsi il titolo mondiale contro la vincente del match tra Bayern Monaco e Al-Ahly. Decisivo il rigore del solito Gignac, capocannoniere di questa edizione del Mondiale per Club con 3 gol, considerando la doppietta segnata nel turno precedente contro l’Ulsan Hyundai.

Scritta la storia

Il Tigres regala al calcio nordamericano una giornata storica, visto che mai nessuna squadra si era qualificata per la finale del Mondiale per Club, un record negativo condiviso con l’Oceania, visto che Asia e Africa vi erano arrivate senza però vincere. I messicani ci sono riusciti battendo il Palmeiras, vincitori della Copa Libertadores, ottenendo la possibilità di sfidare probabilmente il Bayern Monaco, che domani affronterà da favorito l’Al-Ahly nell’altra semifinale.