Nell ultime ore, Matteo Salvini ha ricevuto numerose minacce di morte che lo hanno turbato e non poco. Attacchi spregevoli quelli rivolti all’indirizzo del leader della Lega, finito nell’occhio del ciclone per le sue ultime dichiarazioni riguardanti la crisi di Governo in atto. Una questione spinosa e delicata su cui si è soffermato anche Vittorio Feltri, che ha scritto sui propri canali social un tweet particolarmente duro.

LEGGI ANCHE: Crisi di Governo, guerra social tra Laura e Boldrini e Matteo Salvini: il botta e risposta è velenoso

Le parole di Feltri

Relativamente alle minacce di morte a Salvini, il direttore di Libero ha ammesso: “augurio di morte a Salvini. Sarà uno scandalo ma secondo me questa scemenza gli allunga la vita. Non facciamo tanto chiasso. Anche io, come Salvini, ho ricevuto auguri di morte e me ne sono fottuto. Ho appena fatto una tac con metodo di contrasto che mi ha esaminato tutto il corpo. Non ho malattie. Sto benone. I ragli di asino non arrivano in cielo, evidentemente“.