Milan-Inter vale un pezzo di scudetto, ma non solo. I tre punti in palio pesano come macigni nell’economia di un campionato che, per quanto visto fino a questo momento, rischia di risolversi nelle ultime giornate. I rossoneri puntano a riprendersi la vetta, i nerazzurri a incrementare il vantaggio di un punto, ottenuto proprio sette giorni fa sfruttando il ko degli uomini di Pioli contro lo Spezia. Comunque vada, Milan-Inter sarà uno spettacolo…

La probabile formazione di Pioli

Milan-Inter non sarà la partita di Ismael Bennacer, che salterà il derby a causa del riacutizzarsi di un problema nel corso della partita di Europa League. Al suo posto Pioli schiererà Tonali, che affiancherà Kessié in mediana. Fuori anche Mario Mandzukic, in attacco ci sarà il solito Ibrahimovic supportato dal tridente Leao-Calhanoglu-Saelemaekers. Difesa infine confermata con Calabria ed Hernandez sulle fasce, mentre i centrali saranno Kjaer e Romagnoli.

La probabile formazione di Conte

Antonio Conte ha quasi l’intera rosa a disposizione per Milan-Inter, ad eccezione di Stefano Sensi che ha accusato un guaio muscolare in settimana. Recuperato anche Arturo Vidal, ma dovrebbe giocare Eriksen in mediana insieme a Barella e Brozovic, con Hakimi e Perisic sulle fasce. Difesa formata al solito da Skriniar, De Vrij e Bastoni, così come è confermata la coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Lukaku.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic;

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku;

Milan-Inter canale tv:

Il match della 23ª Giornata di Serie A fra Milan e Inter sarà trasmesso domenica 21 febbraio alle ore 15:00 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky. I rossoneri giocheranno su DAZN anche il match contro l’Udinese del 3 marzo (Segui il Milan contro Inter (21/2) e Udinese (03/3) solo su DAZN. 9,99€/mese).