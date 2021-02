Milan-Crotone la sblocca Zlatan Ibrahimovic, con una traiettoria bellissima di destro che coincide con il gol numero 500 in carriera per lo svedese. Scambio pregevole con Rafael Leao e parabola imprendibile per Cordaz, che non può nulla al cospetto della gemma dell’attaccante rossonero. Si tratta della rete numero 82 con la maglia del Milan per Ibrahimovic, il tredicesimo in questa Serie A, statistiche destinate a salire vista la condizione raggiunta dal totem svedese.