Mike Tyson e il primo ko in carriera: “troppo sesso, la sera prima ero a letto con due cameriere”

Aneddoti e retroscena, l’autobiografia di Mike Tyson ne è piena. Racconti davvero curiosi di eventi accaduti durante la propria carriera, caratterizzata da vittorie sul ring e tanto… sesso fuori. Il pugile americano ha infatti rivelato come la sua prima sconfitta in carriera, arrivata contro James Douglas, sia arrivata per colpa di alcuni rapporti sessuali avuti il giorno prima.

Il racconto di Tyson

Tyson ha raccontato quanto avvenuto quell’11 febbraio 1990 nella sua autobiografia: “non volevo combattere. Tutto ciò che mi interessava era fare festa e fare sesso con donne. In quei giorni in Giappone ho fatto sesso con le cameriere e ho incontrato una giovane donna giapponese con cui avevo fatto sesso. Quando mia moglie andava a fare la spesa, io andavo nella stanza di questa ragazza. È così che mi sono allenato per il combattimento. Il giorno prima ero con due cameriere contemporaneamente. E poi con altre due ragazze“.