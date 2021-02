Il mercato piloti non dorme mai, nonostante le line-up delle scuderie di Formula 1 siano già state definite.

La Mercedes ha da poco fatto firmare il rinnovo a Lewis Hamilton, ma sulla lista di Toto Wolff è rimasto il nome di Max Verstappen, che potrebbe sostituire il britannico in caso di addio alla fine del 2021. Ad ammetterlo ci ha pensato Chris Horner, intervenendo ai microfoni del sito Indipendent: “sono sicuro che se Lewis dovesse decidere di fermarsi, Max sarà naturalmente il pilota in cima alla lista della Mercedes, anche se hanno George Russell e altri piloti a loro disposizione”.

Clausole

Chris Horner poi si è soffermato sul contratto firmato da Verstappen con la Red Bull, rivelando la presenza di alcune clausole: “naturalmente esiste un elemento di clausole legate alle prestazioni nel contratto di Max, ma come per tutte queste cose, non si tratta di forzare un pilota che non vuole essere lì. Si tratta più di relazioni che non di contratti e, nella mia esperienza, si tira fuori un contratto dal cassetto solo quando si ha un problema. Il rapporto con Max è molto forte. Lui crede nel progetto, in quello che stiamo facendo, e vede l’investimento che la Red Bull sta facendo“.