Una notizia clamorosa scuote il mercato di pallamano, Mikkel Hansen lascerà il Paris Saint-Germain alla scadenza del suo contratto per tornare in Danimarca, dove vestirà la maglia dell’Aalborg.

Il fresco campione del mondo, premiato MVP ai recenti Mondiali in Egitto grazie ai suoi 48 gol, abbandonerà il PSG alla fine della stagione 2022 per tornare in patria. L’annuncio è stato dato proprio dall’Aalborg, che farà firmare a Mikkel Hansen un contratto triennale, assicurandosi il tre volte miglior giocatore del mondo dalla Federazione internazionale di pallamano (IHF).

La carriera di Hansen

Una notizia davvero sorprendente, un terremoto per il mercato della pallamano, dal momento che Hansen lascerà il Paris Saint-Germain dopo ben dieci anni, caratterizzati da numerosi titoli e lauti ingaggi. Il vichingo di Helsingør tornerà in patria per vestire la maglia dell’Aalborg, la quinta della sua carriera dopo quelle di GOG Svendborg (2005-2008), FC Barcelona (2008-2010), AG Kobenhavn (2010-2012) e Paris Saint-Germain (2010-2022).