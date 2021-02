Nikita Mazepin non riesce a stare lontano dai guai, il pilota russo è finito nuovamente sotto i riflettori per un’altra bravata che non piacerà affatto al Team Haas.

Dopo il video in cui palpeggiava un’amica sulla propria auto, questa volta l’ex driver della Hitech in Formula 2 è stato multato ed è finito a processo per essere passato con il rosso in una strada di Bracknell, in Inghilterra. Mazepin è finito davanti a un tribunale dell‘Oxfordshire, che ha condannato il russo al pagamento di 274 sterline (312 euro circa), oltre alle spese giudiziarie.

Punti dalla patente

Nikita Mazepin è passato con il rosso acceso da 1,7 secondi, per questo motivo la Corte dei magistrati di Oxford e dell’Oxfordshire meridionale gli ha anche tolto tre punti sulla patente stradale. Non proprio una bella notizia per un pilota di Formula 1, che tra qualche settimana dovrà debuttare al volante del Team Haas. La scuderia americana non ha commentato la vicenda, ma sicuramente tutto ciò non farà piacere a Gunther Steiner, costretto a fare i conti con un’altra bravata del pilota russo.