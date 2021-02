Brutte notizie per Nikita Mazepin, il neo-pilota del Team Haas non potrà partecipare al prossimo Mondiale di Formula 1 utilizzando la bandiera della Russia, ma lo farà come ‘atleta neutrale’.

Una situazione necessaria a causa della squalifica di due anni inflitta dal TAS di Losanna all’Agenzia antidoping russa per la questione ‘doping di Stato’. Nessun atleta russo in nessuna disciplina potrà dunque gareggiare sotto la propria bandiera né far risuonare l’inno nazionale dopo una vittoria.

Non solo Mazepin

Il primo pilota russo a dover rispettare questo provvedimento è stato Nikolay Gryazin, pilota Hyundai nel WRC2 in gara a Monte Carlo per il primo rally della stagione. Niente stemmi russi sulla propria i20 R5, come capiterà anche a Mazepin e tutti i piloti russi che competono in un campionato del mondo come Formula E, WRC o WEC. Nessuno di questi potrà essere accompagnato dalla parola ‘Russia’ o ‘russo’, a meno che non siano espresse insieme alla dicitura ‘atleta neutrale’. L’unica concessione riguarda i colori della bandiera, che potranno essere piazzati sulla livrea o sull’equipaggiamento della squadra.