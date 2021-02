Calciatori e auto di lusso, il binomio è quasi scontato. C’è chi le colleziona uscendo ogni giorno con una macchina diversa, ma anche chi le lascia in garage a prendere polvere.

E’ il caso di Marquinhos, che ha rivelato di possedere una Ferrari 458 Italia che tiene parcheggiata a casa, preferendo spostarsi in taxi. Una scelta curiosa, che il difensore del Paris Saint-Germain ha spiegato ai microfoni di So Foot, sottolineando come quell’auto si tratti di uno sfizio levato subito dopo la firma con il club parigino.

“Mi annoio guidare”

Marquinhos ha svelato il motivo per il quale preferisce tenere in garage la sua Ferrari 458 Italia per spostarsi in taxi: “l’ho comprato quando sono arrivato al PSG, ma la uso pochissimo. Non mi piace guidare, mi annoia preferisco prendere un taxi. La Ferrari la uso solo con la famiglia o gli amici. quando posso portarci a bordo qualcuno. Mi piace che ne approfittiamo tutti insieme. Venderla? Non se ne parla, è parte della mia storia. Quando ero giovane non è che la mia famiglia nuotasse nell’oro. E so bene che quella macchina è il capriccio di un giovane calciatore, ma è parte di un sogno diventato realtà. Ho sempre sognato di diventare un calciatore professionista, giocare per una grandissima squadra e comprarmi una bella macchina. Volevo completare questa lista, quindi il giorno che l’ho comprata è stato leggendario. Con le chiavi della Ferrari in mano mi sono detto: ‘ecco, ora ce l’ho davvero fatta'”.