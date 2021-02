Schiaffeggiava i bambini durante le sue lezioni, trattandoli in maniera pessima nonostante la loro tenera età. Una maestra d’asilo di Bologna è stata arrestata per maltrattamenti dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro, venendo beccata in flagranza di reato grazie alle telecamere installate nella struttura. Incensurata e dipendente comunale, la donna era solita schiaffeggiare i suoi bimbi spesse volte, creando un clima di terrore all’interno della classe.

Arrestata e rilasciata

Nella giornata di martedì, assistendo dalle telecamere installate all’interno della scuola per l’infanzia agli ennesimi maltrattamenti, i carabinieri sono intervenuti per arrestare la donna. Successivamente alla convalida dell’arresto eseguita dal Giudice per le Indagini Preliminari, la maestra d’asilo è stata rimessa in libertà senza l’adozione di misure cautelari personali, nonostante fossero state richieste dalla Procura.