Dopo un anno di sacrifici, perdite e rinunce, lo sport, finalmente, regala una gioia immensa all’Italia. La Prada Cup è tricolore! Nella notte Luna Rossa ha sconfitto ancora l’Ineos Uk, chiudendo la sfida sul 7-1 ed entrando nella storia. L’equipaggio italiano torna in Coppa America e si prepara a sfidare il team New Zealand. Il 6 marzo continua lo spettacolo di Luna Rossa, che torna in America’s Cup 21 anni dopo l’ultima volta.

Le parole di Max Sierna, Skipper di Luna Rossa

“Sono contento per i ragazzi, per tutti i nostri sponsor, per tutte le persone che hanno lavorato per noi in questo progetto. Non era così scontato e banale vincere perché anche se eravamo pochi team, eravamo tre team super competitivi. Sono felice per il team perché è stata una coppa non facile finora ed è giusto che oggi si godano la giornata e poi da domani pensiamo a Team New Zealand. Abbiamo un sacco di cose nuove da provare e non possiamo rilassarci più di tanto ma è importante non perdere il momentum ci alleneremo in modo da non abbassare la guardia e tenere alto il ritmo e poi vedremo. Andremo li a testa bassa e ce la giocheremo fino alla fine.”

Le parole di Francesco Bruni

“Ve lo prometto faremo di tutto per cercare di portare in Italia la Coppa America. Per farcela dovranno passarci sopra la testa. Cavoli siamo italiani”. LEGGI ANCHE: Prada Cup, basta polemiche! La tecnologia è fondamentale per lo sport: senza i foil mancherebbe lo spettacolo

Un successo costruito negli anni

Dopo le sfide in coppa America nel 1992 con il Modo di Venezia di Gardini e Cayard e quella di Luna Rossa nel 2000 con Francesco De Angelis, adesso dopo oltre 3 anni di allenamenti intensi, lavoro e sacrifici, Luna Rossa torna in America’s Cup. Un successo costruito negli anni con tenacia, coraggio e una forte motivazione.

Italia in festa

Tutt’Italia è in festa! La vittoria di Luna Rossa ha regalato agli italiani una gioia pazzesca, che non si riusciva a vivere da tempo ormai. Lo sport è il punto di rinascita dopo un anno davvero difficile a causa della pandemia di coronavirus. Vogliamo tornare ad abbracciarci e lo faremo proprio grazie allo sport. Davanti ad un successo del genere è impossibile riuscire a frenare l’entusiasmo: in tantissimi, sul divano, saranno impazziti di gioia e avranno abbracciato amici o parenti al loro fianco a fare il tifo per Luna Rossa!