Oggi è uno degli attaccanti più forti d’Europa ma, anche quando giocava nell’Under 19, Romelu Lukaku non scherzava affatto.

L’attaccante belga, nel corso di uno spot pubblicitario girato con Maserati, ha rivelato un curioso aneddoto riguardante una scommessa fatta con un suo vecchio allenatore. In quell’occasione, Lukaku scommise di segnare 25 gol entro dicembre, obbligando il proprio coach a cucinare pancake per tutti.

La scommessa

A raccontare l’aneddoto nei minimi particolari ci ha pensato proprio Lukaku, con il solito sorriso sornione che lo rappresenta: “tutti giocano a calcio, ma non tutti hanno la possibilità di diventare il migliore per la propria generazione. Quando ero nell’Under 19 ho fatto una scommessa con il mio allenatore: gli dissi che prima di dicembre avrei segnato 25 gol. Non mi diede retta. Gli dissi che se avessi segnato quei 25 gol lui avrebbe dovuto cucinare pancake per tutti i giocatori che arrivavano coi minivan da tutta la nazione per allenarsi. Invece che a dicembre, segnai 25 gol già a novembre. Ha dovuto fare pancake per tutti, si ricorda ancora di questa storia. Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, ti servono attitudine e talento; il talento è il motore, l’attitudine l’acceleratore”.