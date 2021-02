La lite Fonseca-Dzeko sembra ormai faccia parte del passato, l’allenatore della Roma e il bosniaco questa mattina hanno parlato faccia a faccia, provando a chiarire la situazione.

Un confronto disteso ma comunque chiaro, nel corso del quale il giocatore ha fatto un passo nei confronti di Fonseca, che ha apprezzato e non poco questo gesto. Un colloquio utile per mettersi alle spalle le tossine generate da questa vicenda, che permetterà a Dzeko di riprendersi l’attacco della Roma.

Niente fascia di capitano

La lite Fonseca-Dzeko però avrà una conseguenza per il bosniaco, visto che la fascia di capitano non tornerà sul suo braccio ma resterà su quello di Lorenzo Pellegrini. Al momento la decisione dell’allenatore portoghese è questa, dunque inizialmente verrà confermata la decisione presa dopo lo scontro di poche settimane fa. Una situazione accettata da Dzeko, pronto a tornare in campo per aiutare la Roma nei prossimi delicati impegni.