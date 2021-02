Clamorosa lite tra Fabio Fognini e Salvatore Caruso agli Australian Open, a scatenare la reazione del tennista siciliano è stata una frase del suo avversario, che non gli è piaciuta affatto.

“C’hai avuto culo” le parole del Fogna, che hanno spinto Caruso a reagire in malo modo, a causa anche dell’adrenalina post-partita. Scene tutt’altro che edificanti, soprattutto per il fatto che si sia trattato di un litigio tra due tennisti italiani, capaci di regalare ben altro spettacolo in campo.

La lite tra Fognini e Caruso è iniziata con la frase del ligure, a cui il siciliano ha replicato: “non mi sono permesso di dire una parola per tutta la partita”. Immediata la risposta del Fogna: “non posso dirti che c’hai culo? Qual è il problema? Ma se mi hai dato del “bucio di culo’, che me ne hai tirato quattro uguali sulla linea… Qual è il problema“. A quel punto si è inserito uno steward, che ha messo fine alla lite.

Ecco il video:

Amazing end to #Fognini – #Caruso match. Fogs came back from 1-5 down in 5th set TB to win it 14-12 after saving a MP. But even after match there was a big argument between the two Italians – apparently Fogs said Caruso was lucky at times. #AusOpen pic.twitter.com/bvukMsvXo8

— rajesh (@rajeshworld) February 11, 2021