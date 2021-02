La lite tra Agnelli e Conte, avvenuta al termine di Juventus-Inter, non è passata inosservata a Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro che segue ancora da vicino le vicende del club guidato oggi da Suning.

Interpellato da Radio Kiss Kiss sulla vicenda, Moratti non ha sprecato l’occasione per lanciare una frecciatina ad Andrea Agnelli: “una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus. Tornare alla guida dell’Inter? No, non credo. Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi“.