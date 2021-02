Il Giudice Sportivo non ha preso in considerazione la lite tra Agnelli e Conte, andata in scena subito dopo la fine di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Una scelta tutt’altro che sorprendente, che lascia dunque lo spazio alla Procura della FIGC di aprire un’inchiesta per valutare eventuali responsabilità. Il procuratore ha già aperto un fascicolo e, nei prossimi giorni, comincerà ad ascoltare le parti interessate.

La nota della FIGC

Con un comunicato apparso sul proprio sito, la FIGC ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sulla lite Agnelli-Conte: “il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un’inchiesta relativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell’Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio. Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi“.