Lite Agnelli-Conte, l’allenatore dell’Inter torna alla carica: “ho reagito agli insulti, tutti hanno visto”

La lite Agnelli-Conte continua a far discutere e a creare polemiche, anche a distanza di giorni.

Sull’argomento è tornato a soffermarsi l’allenatore dell’Inter, presentatosi oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Prima di iniziare a discutere della sfida con i biancocelesti, Conte ha provato a chiarire la questione avvenuta all’Allianz Stadium, rifilando però un’altra frecciata al presidente Agnelli.

Conte non arretra

Soffermandosi sulla lite con Agnelli, Conte è tornato alla carica: “prima di iniziare la conferenza stampa, penso sia doveroso chiarire la situazione di quanto successo nello stadio della Juventus. La verità l’hanno vista e sentita tutti, questo per me è importante. Detto questo penso che siamo delle persone che possono essere calciatori, giocatori, dirigenti, siamo dei modelli educativi e siamo tenuti a ricordare sempre questo, mi dispiace sono qui per scusarmi perché ho reagito ad una provocazione e a degli insulti in modo sbagliato. Avrei potuto reagire meglio, alzando un pollice, mi dispiace e quindi ne farò tesoro di quanto successo. Avrei dovuto rispondere in maniera diversa“.