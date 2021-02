Il mondo della musica è pieno di artisti stravaganti che amano colpire i propri fan con le trovate più assurde, ma il gesto di Lil Uzi Vert rischia di superarle davvero tutte.

La star della trap americana infatti ha deciso di impiantarsi un diamante vero e proprio al centro della fronte, lasciando tutti di stucco nell’ultimo video pubblicato sui propri canali social. A gennaio aveva annunciato la sua idea, ma in pochi avevano creduto che avesse potuto farlo davvero, finché ieri Lil Uzi Vert non è apparso con il suo diamante da 24 milioni di dollari in mezzo alla fronte.

Il motivo

Lil Uzi Vert ha deciso di impiantarsi il diamante a gennaio, ammettendo di avere in mete l’idea già da un po’: “sono anni che pago per un diamante rosa naturale di Elliot. Questa pietra è costata così tanto che la pago dal 2017. Quella è stata la prima volta che ho visto un vero diamante rosa naturale“. Si tratta di un diamante da 24 milioni di dollari (10-11 carati), acquistato da Elliot Eliantte, gioielliere di New York. Ieri Lil ha postato un video con la pietra in bella vista sulla sua fronte, ricevendo in pochi minuti migliaia di like e condivisioni. Ecco il video: