E’ la protagonista dei Mondiali di Cortina 2021, un’etichetta divisa con Lara Gut-Behrami, ma egualmente meritata. Katharina Liensberger si prende il secondo titolo iridato nella rassegna italiana, conquistando la medaglia d’oro anche nello slalom femminile, dopo quella ottenuta ex-aequo con Marta Bassino nel parallelo.

Un bottino completato dal bronzo centrato in gigante, che conferma il grande Mondiale della campionessa austriaca, riuscita a distruggere nello slalom sciatrici del calibro di Petra Vhlova e Mikaela Shiffrin. Un secondo netto il vantaggio sulla ceca e quasi due sulla statunitense, favorite alla vigilia per l’oro ma annientate dall’austriaca al termine di due manche praticamente perfette.

Chi è Katharina Liensberger

Era la donna più attesa nel Wunderteam femminile e Katharina Liensberger non ha tradito le attese. L’Austria puntava tutto sulla propria campionessa alla vigilia dei Mondiali di Cortina 2021 e i risultati le hanno dato ragione, viste le tre medaglie conquistate, di cui due d’oro. Un’esplosione fragorosa quella dell’austriaca, che non aveva mai vinto uno slalom in carriera, riuscendoci proprio al momento giusto e nel posto giusto, in un Campionato del Mondo davanti alla tre volte iridata Mikaela Shiffrin. La 23enne nativa del Vorarlberg è riuscita a mettersi alle spalle i problemi della scorsa stagione in Coppa del Mondo, superando anche il caso estivo-autunnale legato ai materiali e risolto solo poco prima dello slalom di Levi.

Il fidanzamento

L’allenamento sul ghiacciaio di Soelden è servito per presentarsi ai Mondiali di Cortina 2021 al massimo della propria forma, ma ciò che ha fatto la differenza è stata la stabilità mentale. Katharina Liensberger l’ha trovata grazie al recente fidanzamento rivelato sui propri canali social e raccontato al ‘Kronen Zeitung’, a cui ha ammesso la propria felicità: “sono felice, anche perché possiamo praticare tanto sport assieme ed è importante“. Un passo importante che le ha dato stabilità e serenità, contribuendo a farla diventare senza dubbio la protagonista dei Mondiali di Cortina 2021.