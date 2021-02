Layla Cosmetics rivoluziona l’ormai classico Ring Light e lo trasforma in un oggetto imprescindibile per chi migliora il proprio make-up grazie ai tutorial on-line e le lezioni di trucco in live streaming, per chi desidera una vera e propria postazione per il beauty photography. Un maxi scrigno design, pratico e funzionale, dove allestire tutti i propri prodotti, dotato di luci a led, porta smartphone e, soprattutto, di uno specchio rettangolare che cambia le regole del gioco.

Uno ‘specchio delle mie brame’

Square Light migliora e modifica completamente l’estetica di chi lo utilizza, sostituendo il tipico cerchio negli occhi del Ring Light con un inedito quadrato. Layla ha così inventato il vero e proprio, ultra contemporaneo, specchio delle mie brame, un oggetto ultra professionale ma alla portata della formazione e del divertimento di tutte le appassionate di make up.