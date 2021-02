Dodici appuntamenti in live streaming con Rocco Siffredi per dialogare sul tema della sessualità vista dal punto di vista femminile. Il format DR. ROCCO nasce da un’idea di Babila Spagnolo, mente e anima di Layla Cosmetics, con cui l’attore ha già collaborato nel corso del 2020 per il lancio di The Longer The Better, il mascara culto del brand.

L’obiettivo

DR. ROCCO si pone l’obiettivo di approfondire, con un appuntamento mensile in diretta sul canale Instagram di Layla Cosmetics, il rapporto tra le donne e la loro sessualità. Dialoghi e confronti con degli special guest scelti nel mondo delle professioni e delle arti che verteranno su come la cultura, la moda, la cosmesi, il linguaggio, i media, l’arte, influenzano i fenomeni, le attività e l’approccio individuale al sesso. Il primo appuntamento é previsto per giovedì 4 febbraio e vedrà protagonista insieme a Rocco Siffredi, la consulente e formatrice al femminile Veronica Benini, in arte la @Spora, fondatrice dell’evento 9Muse, uno degli appuntamenti più acclamati per quanto concerne il women empowerment.

Tutti gli appuntamenti

DR. ROCCO desidera essere una parentesi di discussione e approfondimento libero, per una riflessione, ironica e leggera, per capire e scoprire qualcosa in più di se stesse. L’appuntamento fisso è per ogni primo martedì del mese in diretta alle ore 22.00 sul profilo IG @laylacosmetics e a seguire sempre disponibile sul canale IGTV. www.laylacosmetics.com @laylacosmetics