Cinica, spietata e vincente. Tre aggettivi che descrivono perfettamente la Juventus vista all’Allianz Stadium contro la Roma, superata dai bianconeri con un 2-0 che non ammette repliche. Vittoria e sorpasso per la squadra di Pirlo, che sale al terzo posto a meno cinque dall’Inter, con la solita partita da recuperare contro il Napoli, peraltro prossimo avversario. Un successo nel segno di Cristiano Ronaldo, che si inventa il gol dell’1-0 e mette in discesa il match per la Juventus, prima del raddoppio del secondo tempo giunto grazie all’autogol di Ibañez.

Ronaldo uber alles

La vittoria della Juventus sulla Roma porta la firma di Cristiano Ronaldo che, dopo un digiuno in campionato di quattro partite, trova finalmente il varco giusto per salire a quota sedici nella classifica marcatori. Un diagonale perfido e preciso, che non lascia scampo a Pau Lopez e piega a favore dei bianconeri il match dell’Allianz Stadium. Un modo per festeggiare il proprio 36° compleanno, un’età che per CR7 resta solo un numero insignificante.

Roma capoccia

Prosegue invece la difficoltà della Roma negli scontri diretti, anche all’Allianz Stadium i giallorossi soccombono, come accaduto spesso quest’anno con le altre big. Un 2-0 pesante, giunto al termine di un match in cui i giallorossi non danno mai la sensazione di poter bucare la difesa avversaria, creando grattacapi a Szczesny solo nel finale. Troppo poco per poter lottare per obiettivi importanti, visto che quando il gioco si fa duro, la Roma smette clamorosamente di giocare.