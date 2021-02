Subito scintille nel primo tempo di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

La posta in palio è alta e gli animi sono caldi all’Allianz Stadium, come conferma la lite tra Leonardo Bonucci e Antonio Conte, avvenuta nella dopo pochi minuti dall’inizio della partita. Lamentatosi per il giallo sventolato a Darmian, il manager nerazzurro viene redarguito da Bonucci, che non le manda a dire al suo ex allenatore: “devi rispettare l’arbitro“.

Gialli e proteste

Un battibecco conseguente alle vibranti proteste di Antonio Conte, rivoltosi in maniera brusca nei confronti dell’arbitro sia per il giallo sventolato a Darmian che per il presunto fallo subito da Lautaro Martinez in area. Situazioni comunque gestite in maniera ottimale da Mariani, fin qui perfetto nella sua direzione di gara.