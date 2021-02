Juventus-Inter continua a far discutere, soprattutto dopo la coda polemica che ha visto la lite tra Conte e Agnelli. Un diverbio accesissimo, che ha scatenato le due tifoserie sui social, dove non sono mancati i meme e gli sfottò.

Sulla questione si è soffermato a GazzaTalk anche Paolo Bonolis, storico tifoso dell’Inter, che ha lanciato parecchie frecciatine alla Juventus: “la signorilità della famiglia Agnelli si è mostrata un’altra volta. Così come Bonucci, che invita a rispettare l’arbitro ed è il primo a strillare sempre, che sia in campo o in panchina. Non so come possa intervenire in una protesta di Conte nei confronti dell’arbitro. Evidentemente in casa bianconera si usano due pesi e due misure. Gli insulti del presidente Agnelli? Non c’è una caduta di stile congenita, ma un’arroganza che porta a questo, non gli darei troppo peso“.

LEGGI ANCHE: Juventus-Inter, i retroscena sul diverbio tra Oriali e Paratici

Juve come il Crotone

Paolo Bonolis poi ha difeso Antonio Conte: “ha un carattere fiammifero, mi sta bene, ma gli altri non sono angioletti scesi dalle nuvole. Le ruggini? Si creano nei lunghi rapporti e quando diventano antagonistici, fanno il loro lavoro. Conte è un professionista serio, spende le sue energie per la squadra per cui lavora. Non vincere lo Scudetto non sarebbe un fallimento comunque, vuol dire che l’hanno vinto altri“. Non è mancata l’ultima frecciata alla Juventus: “la Juve vista ieri sembrava il Crotone che difendeva il risultato, ma hanno dei giocatori talmente forti che in contropiede ti creano difficoltà e una difesa rocciosa. Le due ingenuità dell’andata sono state pagate duramente“.