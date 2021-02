Coda polemica dopo Juventus-Inter, è scoppiata infatti una lite a distanza tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, beccatisi dopo il fischio finale.

Le telecamere hanno pizzicato il numero uno bianconero rivolgere una frase pesantissima all’allenatore nerazzurro, intercettata sui social grazie alla lettura del labiale: “mettitelo nel culo quel dito coglione“. Parole forse riferite a un gestaccio compiuto da Conte all’indirizzo di Agnelli, con cui avrebbe avuto da ridire durante l’intervallo.

Le parole di Conte

La frase di Agnelli è stata ascoltata da Conte, che nel post-partita ha replicato: “le fonti Juventus dovrebbero dire la verità. Credo che il quarto uomo abbia visto cos’è successo per tutta la partita. Secondo me bisogna essere più educati. Non c’è niente da dire. Bisognerebbe che ci fosse più sportività e rispetto per chi lavora. Chiudiamola qui, parliamo di calcio”.