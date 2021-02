La luce in fondo al tunnel, la fine di un periodo orrendo e l’inizio di una nuova vita. Juan Manuel Correa torna a correre, a distanza di un anno e mezzo dal tremendo incidente di Spa in cui perse la vita Antoine Hubert.

Il pilota ecuadoregno-americano ha completato il suo percorso di riabilitazione e si è guadagnato un’altra possibilità, firmando con ART Grand Prix e partecipando al prossimo Mondiale di Formula 3. Una notizia esaltante, annunciata dallo stesso Correa su Twitter: “dopo un anno e mezzo, siamo tornati! Molto orgoglioso di annunciarlo e di farlo con ART Grand Prix“.

LEGGI ANCHE: La promessa di Juan Manuel Correa: “punto a tornare in pista già nel 2021”

Dall’inferno al Paradiso

In un anno e mezzo dall’inferno al Paradiso per Juan Manuel Correa, protagonista del tremendo incidente che nel 2019 costò la vita ad Antoine Hubert. Dopo numerosi interventi chirurgici e una riabilitazione durata più di un anno, Correa adesso è pronto per tornare a correre: “sono estremamente felice di essere tornato dopo quello che ho passato. Sono molto grato ad ART Grand Prix; significa molto per me che stanno credendo in me e nel mio ritorno. La F3 è un anno di transizione, il mio sogno è ancora quello di raggiungere la F1 e questo è il primo passo per il mio ritorno“. Entusiasta anche Sebastien Philippe, il team principal di ART Grand Prix: “dal suo orrendo incidente a Spa, Juan Manuel ha attraversato molte fasi. Juan Manuel è un esempio di coraggio e tenacia e ART Grand Prix è orgoglioso di dargli l’opportunità di tornare alle corse“.