Non c’è pace per Andrea Dovizioso, a cui continuano ad arrivare le frecciatine di Jorge Lorenzo.

Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco, ma nelle ultime settimane si è incrinato terribilmente a causa di una serie di botta e risposta social che non hanno fatto altro che aumentare l’acredine tra i due ex compagni di squadra. L’ultimo schiaffo l’ha rifilato il maiorchino, rispondendo ad un fan su Instagram che gli chiedeva se Dovizioso fosse un campione: “falso, questo vale per quanto riguarda la MotoGP. Tuttavia è stato il pilota più intelligente e costante tra tutti noi“.

Elogio a Marquez

Jorge Lorenzo poi si è soffermato anche sull’infortunio che sta condizionando Marc Marquez: “non so se il braccio di Marquez tornerà al 100%. Lo auguro a lui e a tutti i tifosi della MotoGP, perché vederlo in pista è sempre uno spettacolo. Tutti i grandi infortuni vanno piano piano a influenzare l’aspetto psicologico e rendono un po’ più cosciente dei rischi. Penso che in quel senso vedremo un Marquez più maturo“.