Un’idea speciale, legata al progetto benefico ‘Samp for People‘, portato avanti ormai da tempo dal club blucerchiato.

Questa volta non si tratta di magliette o di capi d’abbigliamento della squadra, bensì di un’opera d’arte realizzata da Jakub Jankto, che verrà messa all’asta dalla Sampdoria per sostenere l’ospedale ‘Gaslini’ di Genova. Si tratta di un ritratto di Kobe Bryant, un pezzo unico firmato Jakub Jankto, per il quale si potranno presentare offerte sulla piattaforma ‘CharityStars’.

La nota della Sampdoria

Questa la nota con cui la Sampdoria ha annunciato l’asta per il ritratto di Kobe Bryant: “Arte blucerchiata all’asta. Concluse con successo le offerte per le divise dell’Andrea Doria e in pieno svolgimento quelle per le maglie di Napoli-Sampdoria (con patch speciale stadio ‘Diego Armando Maradona’), su CharityStars c’è un altro cimelio da collezione nel segno della beneficenza e del progetto ‘Samp for People’. Si tratta di ‘Kobe’. Un pezzo unico firmato Jakub Jankto: il ritratto di Kobe Bryant realizzato a un anno dalla scomparsa del cestista statunitense contribuirà infatti a sostenere l’Istituto ‘Gaslini’ di Genova“.