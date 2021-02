Dura botta giudiziaria per il programma ‘Le Iene‘, uno degli inviati infatti è stato condannato a due mesi di carcere per violenza privata.

Si tratta di Luigi Pelazza, riconosciuto colpevole dal tribunale di Milano dei reati a lui imputati. Nel 2015, quest’ultimo si era introdotto nel cortile del palazzo della giornalista Guia Soncini per intervistarla, rivolgendole insistentemente numerose domande senza permetterle di entrare in casa propria. Luigi Pelazza inoltre era riuscito a entrare nel cortile privato fingendosi un corriere, impedendo poi alla giornalista di entrare in casa propria.

La condanna

L’inviato delle Iene è stato condannato a due mese di carcere, ma il tribunale di Milano ha convertito la pena in una multa di 15mila euro su richiesta dell’imputato, che dovrà pagarne altri 2mila alla parte civile. Il giudice ha condannato Luigi Pelazza perché “con violenza esercitata in modo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione della parte offesa, ha costretto Soncini a tollerare la sua presenza con una serie insistente di domande alle quali la giornalista aveva detto da subito di non voler rispondere“. Assolto invece il cameraman per non aver commesso il fatto.