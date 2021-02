Emozioni senza fine in Inter-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia, in corso di svolgimento a San Siro. Dopo il vantaggio firmato Lautaro Martinez, i bianconeri trovano il pari con Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Un penalty assegnato dall’arbitro Calvarese per una trattenuta di Young su Cuadrado, valutata al VAR dal direttore di gara.

Monitor spento

Quest’ultimo ha dovuto fare i conti anche con un piccolo inconveniente, ovvero lo spegnimento del monitor durante la valutazione dell’episodio. Un guasto che non ha poi evitato a Calvarese di assegnare il rigore alla Juventus.