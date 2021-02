Inter-Juventus si sblocca dopo nemmeno dieci minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Calvarese, ci pensa Lautaro Martinez a segnare l’1-0 sfruttando una dormita di De Ligt e Buffon. L’argentino sfrutta a dovere un assist di Barella e mette alle spalle del portiere italiano, non impeccabile in questa occasione. Dodicesimo gol stagionale per il Toro, che mette subito in discesa il match per l’Inter, con la Juventus costretta a rincorrere in questa semifinale d’andata di Coppa Italia.

GOL DELL’INTER

CHE GOL IN CONTROPIEDE RAGAZZI #InterJuve 1-0 🖤💙pic.twitter.com/zqgfYZsBHM — Agostino Cannella (@AgoCannella) February 2, 2021