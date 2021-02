Difficilmente Gigi Buffon dimenticherà Inter-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia vinta dai bianconeri con il risultato di 1-2.

Il portiere italiano ha tagliato infatti a San Siro il traguardo delle 1100 presenze in tutte le competizioni, raggiungendo una cifra che pochi altri riusciranno in futuro ad eguagliare. La sfida tra Inter e Juventus però potrebbe costare un altro deferimento a Buffon, per la solita bestemmia scappata dopo il gol di Lautaro.

Nuovo deferimento?

Gigi Buffon infatti dovrebbe esserci cascato di nuovo, bestemmiando subito dopo aver incassato la rete dell’1-0 firmata Lautaro Martinez. Le telecamere lo hanno pizzicato durante l’imprecazione, per questo motivo il portiere della Juventus dovrebbe subire un nuovo deferimento come quello ricevuto lo scorso 26 gennaio per un’espressione blasfema pronunciata durante la sfida del 19 dicembre 2020 tra Parma e Juventus.