L’Inter è in guai finanziari belli grossi, il club nerazzurro infatti ha bisogno di trovare in fretta ben 200 milioni di dollari per rispettare le imminenti scadenze.

Secondo quanto riferito dal Financial Times, Suning deve pagare entro il 31 marzo non solo gli stipendi dei calciatori, ma anche gli interessi dei bond e le rate previste dagli ultimi acquisti di calciomercato. Una somma che va reperita in poco tempo e che obbliga dunque la proprietà cinese a valutare la proposta arrivata da BC Partners.

L’offerta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, BC Partners ha messo sul piatto ben 750 milioni di euro per acquisire il pacchetto di maggioranza dell’Inter. Cifra approssimativa ma comunque vicina alla realtà, come confermato anche dal Sole 24 Ore. Tocca a Suning decidere cosa fare, considerando che in caso di risposta positiva, incasserebbe 350 milioni vista l’esposizione da 400 milioni. Una somma da considerarsi irrisoria visti tutti gli investimenti fatti negli ultimi anni. Il tempo per decidere c’è ma non troppo, entro il 31 marzo vanno rispettate tutte le scadenza: in caso contrario l’Inter avrebbe una bella gatta da pelare.