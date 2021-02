Serio infortunio per Sarah Sjostrom, la campionessa olimpica dei 100 farfalla è caduta mentre passeggiava sulla neve a Stoccolma, fratturandosi il gomito.

Un vero e proprio guaio per la nuotatrice svedese che, dopo essersi sottoposta a intervento chirurgico lunedì, dovrà rispettare un periodo di riposo di tre mesi prima di poter tornare in acqua. Una mazzata per la Sjostrom, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove dovrebbe andare a caccia di ulteriori record.

Infortunio Sarah Sjostrom: le sensazioni

Una botta tremenda per Sarah Sjostrom, che ha commentato così il suo infortunio: “mi sento devastata, ma allo stesso tempo sono determinata e motivata a tornare più forte che mai. Ho visto atleti tornare più forti dopo gli infortuni e adesso sono la mia grande ispirazione“. La svedese è campionessa olimpica dei 100 farfalla, primatista mondiale dei 50 e 100 sl e argento olimpico nei 200 sl. Detiene infine ben 4 record mondiali: 50 e 100 stile libero, 50 e 100 m farfalla. Una vera e propria leggenda Sarah Sjostrom, chiamata adesso ad una delle sfide più difficili della sua vita: recuperare a tempo di record da un infortunio che rischia di complicarle le Olimpiadi.