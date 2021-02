Serio infortunio per Camila Giorgi al torneo WTA Melbourne 1, il primo per la tennista azzurra in questa stagione.

Un guaio alla coscia è costato il ritiro alla giocatrice italiana nel match contro Sofia Kenin, avanti di un set nel momento in cui la propria avversaria ha alzato bandiera bianca. Un infortunio che non ci voleva per Camila Giorgi, considerando l’ottimo livello di gioco mostrato nel corso del match, giocato all’altezza della numero 4 del mondo.

Le parole di Camila Giorgi

Subito dopo aver accusato l’infortunio, Camila Giorgi ha espresso le proprie sensazioni a caldo: “sinceramente non so cosa mi sia fatta. Adesso vediamo cosa dicono i medici. Farò una risonanza tra poco, ovviamente però non è una cosa bella. Mi fa male solo quando sono in azione, quando faccio scatti. Nei primi game stavo sbagliando di poco, mi rendevo conto che, anche se sbagliavo presto, mi sentivo bene. Poi ho iniziato a fare il mio gioco, anche ad andare più all’attacco quando le palle erano alte. Sì, stavo giocando bene e allora, forse, è anche peggio. È allucinante che mi sia fatta male avendo fatto una preparazione importante. Ma va bene così, dai”.