L’incidente di Fernando Alonso è stato confermato nella tarda serata dal Team Alpine, scuderia del pilota spagnolo investito nei pressi di Lugano durante un allenamento in bici. Il driver di Oviedo è al momento ricoverato in ospedale, in attesa che venga sottoposto nella giornata di domani a ulteriori esami, fondamentali per valutare le sue condizioni di salute.

Incidente Alonso: il comunicato del Team Alpine

In serata, il Team Alpine ha diffuso un comunicato con cui ha confermato l’incidente di Alonso: “possiamo confermare che Fernando Alonso è stato coinvolto in un incidente stradale mentre pedalava in Svizzera. Fernando è cosciente, in buon stato d’animo ma sta aspettando ulteriori esami nella mattinata di domani. Non verranno diffusi nuovi comunicati in serata, ma solo nella giornata di domani“.