Spettacolo ed emozioni alla Daytona 500 di NASCAR Cup, caratterizzata da numerosi colpi di scena che hanno tenuto con il fiato sospeso gli appassionati fino agli ultimi giri di gara.

La vittoria è andata a Michael McDowell , abile a sfruttare un clamoroso incidente avvenuto all’ultima tornata che gli ha spalancato le porte verso il successo. Protagonisti del crash Joey Logano e Brad Keselowski, giunti in prima e seconda posizione a poche centinaia di metri dal traguardo. In curva 3, Keselowski ha speronato Logano, facendo finire entrambi in testa-coda con il gruppo di auto alle loro spalle.

McDowell è riuscito a passare indenne, mentre le altre auto sono finite nell’imbuto formato dalle macchine di Joey Logano e Brad Keselowski, dando vita a un incidente spettacolare con tanto di fuoco e fiamme. Tutti sono usciti illesi dal crash, che ha spinto gli organizzatori a neutralizzare la corsa e decretare vincitore McDowell davanti a Chase Elliott e Austin Dillon.

Take a look at the accident that brought out the caution flag at the end of the #DAYTONA500. pic.twitter.com/M7AUZJ1c1C

— NASCAR (@NASCAR) February 15, 2021