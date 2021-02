Un incidente tremendo ha visto protagonista un ciclista di 82 anni, colpito in pieno da un’automobile mentre attraversava un incrocio in via delle Fornaci, nei pressi di Monterotondo Scalo. Un impatto violentissimo, che ha scaraventato l’anziano a distanza di diversi metri dal luogo dell’incidente.

L’arrivo dei soccorsi

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, il ciclista di 82 anni è stato caricato sull’ambulanza e trasportato al Gemelli in prognosi riservata. Fortunatamente, l’uomo ha riportato solo diverse fratture e una prognosi di 35 giorni, conseguenze piuttosto lievi considerando il tremendo incidente che lo ha visto protagonista.

