Il primo week-end di Formula E, svoltosi a Diriyah in Arabia Saudita, ha ‘regalato’ un terribile incidente che ha visto protagonista Alex Lynn. Il pilota britannico è letteralmente decollato al volante della sua Mahindra, dopo una collisione con la Jaguar di Mitch Evans, finendo a nella via di fuga a testa in giù. Un crash spettacolare che ha immediatamente spinto la direzione gara a interrompere la corsa, per permettere ai soccorritori di prestare le prime cure ad Alex Lynn, per fortuna apparso subito cosciente e in buone condizioni.

Spavento

L’incidente di Alex Lynn ha spaventato coloro che lo hanno visto in diretta, soprattutto per la spettacolarità del crash, che ha causato anche un cappottamento. Gli stewards hanno subito esposto la bandiera rossa, che inizialmente si credeva fosse riferita al contatto tra Max Günther e Tom Blomqvist, avvenuto poco più avanti. Quando le telecamere hanno poi inquadrato la vettura ribaltata di Lynn, immediato è scattato l’allarme e l’intervento dei soccorritori. Il pilota della Mahindra è stato trasportato in ospedale solo in via precauzionale, dopo alcuni controlli infatti è stato dimesso senza particolari conseguenze.