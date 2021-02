L’incendio divampato nel circuito di Termas de Rio Hondo la scorsa notte ha letteralmente distrutto parte dell’autodromo, in particolare la zona dei box. Le fiamme infatti hanno incenerito ogni cosa presente nei garage, facendo esplodere anche le vetrate dell’Area Vip. Un vero e proprio disastro, che dovrà essere riparato il più in fretta possibile per far riprendere le attività all’interno dell’Autodromo.

Il comunicato

Subito dopo l’incendio divampato nel circuito di Termas de Rio Hondo, il direttore generale dell’autodromo ha rilasciato un comunicato: “purtroppo l’intero edificio dei box è stato distrutto dall’incendio avvenuto nelle ultime ore in autodromo. Sia il museo che la torre di controllo posti alle estremità, insieme ad altri uffici e al mini ospedale, non hanno subito danni significativi. Il Museo dell’Automobile riaprirà al pubblico nei prossimi giorni. L’autodromo ha un’assicurazione completa contro gli incendi, quindi la questione dei danni economici è coperta in tal senso, ma sicuramente ci vorrà molto tempo per ricostruire quell’importante area necessaria per le competizioni nazionali e internazionali. Grazie a Dio non ci sono state vittime da piangere, e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo incidente che ha generato momenti di grande pericolo a causa del vento che correva ”.