Un incendio devastante ha distrutto nella notte parte dell’Autodromo di Termas de Rio Hondo, dove negli ultimi anni si è disputato il Gran Premio d’Argentina di MotoGP.

Le fiamme hanno incenerito la parte alta dei box, compresa l’Area Vip e la sala stampa, arrivando fino alle cabine di trasmissione e a tutto il settore box. Le fiamme si sono propagate in fretta a causa del forte vento, che ha messo in difficoltà anche i vigili del fuoco accorsi sul posto.

Danni per milioni di euro

Secondo le prime stime, l’incendio all’Autodromo di Termas de Rio Hondo ha causato danni per milioni di euro, avendo distrutto gran parte del settore box e dell’Area Vip. I vigili del fuoco sono ancora in azione per provare a salvare il Museo Juan Manuel Fangio, situato all’interno del circuito. Nessuna vittima fortunatamente, ma i soccorritori hanno descritto una situazione davvero disastrosa. Le cause dell’incendio al momento non si conoscono, ma si tratta di una vera mazzata per l’Argentina che dice addio alla possibilità di ospitare a breve un Gran Premio di MotoGp.

